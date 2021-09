Grande Fratello Vip 6

I due ragazzi si sono risvegliati insieme, a farsi coccole e scambiarsi effusioni

Prima un tenero risveglio sotto le coperte, poi tante confessioni. Manuel e Lucrezia si conoscono sempre meglio e si avvicinano sempre di più nella casa del Grande Fratello Vip. I due ragazzi si sono risvegliati insieme, tra coccole e scambi di effusioni, e trascorrono molto tempo a parlare.

In serata, poi, Manuel ha condiviso nuovamente alcuni momenti della sua vita e del suo passato e ha raccontato che, all’età di 17 anni, iniziava ad avere delle strane sensazioni riguardo la sua vita. “Non mi fermavo un secondo perché sentivo che dovevo sfruttare quel tempo che avevo” racconta a Lulù che lo ascolta attentamente.

Spiega le sue intense giornate passate tra allenamento, viaggi e serate con gli amici tra Roma e la sua città. “Succederà qualcosa che poi cambierà tanto le cose” è questa la frase che diceva spesso alla mamma e ai suoi amici, precisando di non essere certo della tipologia del cambiamento, ma che era certo che qualcosa sarebbe successo. “Poi mi è cambiata la vita, in tutti i sensi” continua Manuel, riferendosi proprio all’incidente che ha stravolto le sue abitudini. “Mi ha fatto vivere a mille” conclude.

Grande Fratello Vip 6: ecco la Social Room

Nel tardo pomeriggio, dopo essere stati chiamati in Confessionale dal Grande Fratello Vip, Davide e Raffaella devono spiegare ai compagni cosa c’è da fare. “Il Grande Fratello ha deciso di darvi una grande opportunità”, spiega Davide. “Potrete ricevere dei messaggi social e commentarli. Tutto sarà filtrato dal Grande Fratello”, aggiunge, ma “lo potranno fare solo tre coppie”, dice Raffaella.

I primi sono Gianmaria e Ainett che si dirigono all’interno della Social Room per leggere alcuni tweet scritti dagli utenti. “Hai altri argomenti oltre a Soleil?”: è questa la domanda che viene posta a Gianmaria. L’imprenditore, sorridendo, confessa “Io vorrei parlare di tante, tante altre cose”.

“Vorrei chiedere ad Ainett Stephens se è interessata a qualcuno all’interno della casa”, scrive qualcuno. Lei risponde: “Sì, ci potrebbe essere eventualmente qualcuno”, aggiungendo di avere un tipo di interesse superficiale nei confronti di due o tre inquilini.

Tocca, poi, ad Andrea e Sophie. Alla giovane modella viene chiesto: “Andrea potrebbe interessarti?”. Sophie confessa che trova il modello troppo razionale e prosegue: “Però possiamo essere molto amici”. Ad Andrea, invece, viene chiesto di esporre le caratteristiche della sua donna ideale. I due scherzano e concludono come “Amanti del crossfit”, vista la passione del ragazzo.

In chiusura, nella Social Room del Grande Fratello Vip, tocca a Francesca e Amedeo. A Francesca viene obiettato di essere “eccessiva”, e lei risponde: “A volte ci sono, altre volte invece scherzo. Io sono così, ma sono anche altro”. Ad Amedeo, invece, la domanda posta riguarda la sua vecchia storia d’amore avuta con l’ex moglie, Maria Teresa Ruta. “L’amore evolve in qualsiasi tipo di rapporto. È l’unica grande donna della mia vita, l’unica che ho sposato”, ammette Goria.

