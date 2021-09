Netflix tornerà a Freeridge, dal 4 ottobre dieci nuovi episodi

Fan in fermento per il rilascio del trailer della quarta stagione di On My Block. Le ultime puntate della serie tv Netflix saranno rilasciate a breve, ma intanto si possono vedere le prime immagini.

On My Block, adolescenza a Freeridge

Creata da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft, la quarta stagione di On My Block avrà al centro della storia come al solito gli amici di Freeridge alle prese con la loro adolescenza: Monse, Cesar, Ruby, Jamal e Jasmine, interpretati da Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Julio Macias e Jessica Marie Garcia.

Netflix, dunque, entrerà nuovamente a Freeridge, un difficile quartiere di Los Angeles, per raccontare le avventure dei protagonisti. La serie sarà online dal 4 ottobre con dieci nuovi episodi ed è prodotta da Eddie Gonzalex, Jeremy Haft e Jamie Dooner.

