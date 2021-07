Temptation Island, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, Instagram

A Temptation Island, la differenza d’età e la gelosia di lui hanno già attirato l’attenzione degli spettatori. Ora spunta un dettaglio sul passato di lei...

È bastata una puntata per metterli già al centro dell’attenzione e del dibattito. Sono Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, una delle coppie che partecipa alla nuova edizione di “Temptation Island”.

Occhi puntati sulla differenza d’età, 40 anni lei e 21 lui, e sulla gelosia del giovane Tommaso che non vorrebbe vedere la compagna nemmeno in costume e si è già dimostrato estremamente possessivo. Ma non solo: c’è un altro dettaglio che riguarda Valentina e che sta accendendo il dibattito tra gli spettatori del programma di Canale5.

Temptation Island, Valentina e l’ex marito geloso e possessivo

La donna, infatti, è stata sposata ed ha divorziato proprio a causa della gelosia dell’ex marito. In un post sul suo profilo Facebook, datato agosto 2017, Valentina scriveva: “Circondatevi di persone che vi facciano ridere e stare bene. Fate ciò che amate e fatelo spesso. Se non vi piace qualcosa della vostra vita, abbiate il coraggio di abbandonare la vostra zona di comfort. Perderete momentaneamente l’equilibrio per poi ritrovare la vostra felicità”.

“Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto. Scegliete di continuare ad avere rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze”.

“Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano. Siate sempre forti. Tutto si risolve… Non permettete a nessuno di privarvi della libertà e di provare a scalfire il vostro equilibrio”, concludeva il post. La sfida per Valentina e Tommaso, adesso, sta proprio nel trovare l’equilibrio di cui lei stessa parla.

