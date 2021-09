And Just Like That

“And Just Like That”: da HBO Max nuove immagini del revival di “Sex and The City”

Durante la cerimonia degli Emmy, uno spot ha svelato le nuove produzioni, tra cui "Peacemaker" e "Euphoria" Drammi avvincenti, commedie, documentari rivoluzionari e thriller ricchi di azione: HBO Max promette questo e molto altro e per farlo ha dato una simpatica e ironica anticipazione agli spettatori, con uno speciale spot andato in onda durante la cerimonia degli Emmy 2021. “And Just Like That”: lo spot inedito di HBO Una delle scene che ha mandato in delirio i fan mostra Sarah Jessica Parker nei panni della Carrie di “Sex and the City” che balla, beve e bacia Mr. Big (Chris North) nel revival della famosissima serie, dal titolo “And Just Like That“. La serie vedrà tra le protagoniste Cynthia Nixon, Kristin Davis e la stessa Sarah Jessica Parker e andrà in onda a ben 17 anni dalla fine dell’originale, composta da dieci episodi. Tra gli altri assaggi proposti da HBO Max nello speciale spot, le riprese della prossima serie “Peacemaker”, che debutterà nel gennaio 2022, è basata sul personaggio DC Comics e vede John Cena nel ruolo del protagonista, riprendendo il suo personaggio di “The Suicide Squad”. HBO, infine, ha lanciato le prime immagini esclusive della seconda stagione di “Euphoria“, la quinta e ultima stagione di “Insecure“, la stagione numero 11 di “Curb Your Enthusiasm” e la nuova commedia di Mindy Kaling “The Sex Lives of College Girls”. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata