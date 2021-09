Liam Gallagher

L'ex frontman degli Oasis ha postato su Twitter una sua foto con una una benda sul naso, che copre un vistoso ematoma,

Una bella botta e un brutto spavento per Liam Gallagher. L’ex frontman degli Oasis, 48 ​​anni, ha postato su Twitter una sua foto con una una benda sul naso che copre un vistoso ematoma, sostenendo di essersi ferito dopo una caduta da un elicottero e aggiungendo che è “tutto a posto”. “Ho la foto di copertina per il prossimo album”, ha poi ironizzato il cantante britannico continuando a postare sui social.

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Paura per Liam Gallagher, caduto da un elicottero

Liam Gallagher, secondo quanto riporta “The Independent”, si era esibito all’Isle of Wight Festival al Seaclose Park di Newport, in Inghilterra, poco prima dell’incidente. “Chi ha detto che il Rock n Roll è morto“, ha scritto ancora il cantautore. In risposta a un tweet che suggeriva che la caduta non doveva essere stata poi così alta, Gallagher ha scherzato ancora scrivendo che è caduto da “100 mila piedi“. L’incidente non si sarebbe verificato sul luogo dell’Isle of Wight Festival, sempre secondo “The Independent”.

Dopo il suo post iniziale Gallagher ha condiviso, sempre su Twitter, una foto di una bottiglia aperta di birra, probabilmente per dimostrare che era tutto a posto. “Ciò che non ti uccide ti fa TUFF GONG”, ha scritto, citando il nome della famosa casa discografica giamaicana fondata nel 1970 da Bob Marley & The Wailers.

