A settembre nelle sale italiane lo storico concerto della band di Manchester

Gli Oasis tornano sul palco. Anzi, al cinema. Il 27, 28 e 29 settembre 2021, infatti, nelle sale italiane arriverà “Oasis Knebworth 1996”, storico concerto della band di Manchester. Il documentario, che nel resto del mondo sarà nelle sale il 23 settembre, sarà proposto a 25 anni da quella indimenticabile performance dei fratelli Gallagher sul palco.

“Oasis Knebworth 1996”: il concerto record al cinema

“Oasis Knebworth 1996” è diretto dal regista Jake Scott, vincitore del Grammy Award, ed è stato realizzato grazie a materiale d’archivio, contenuti inediti, filmati del backstage e interviste e prova a ricostruire il rapporto speciale della band con i loro fan, che permise di realizzare in quelle due serate del 10 e 11 agosto 1996 qualcosa di unico e irripetibile a Knebworth Park, nell’Hertfordshire.

Un concerto live con 250mila persone, sold out in 24 ore, record per i botteghini britannici: più del 2% della popolazione aveva tentato di comprare un biglietto.

Da “Champagne Supernova” a “Don’t Look Back In Anger”, passando per l’iconica “Wonderwall”, la scaletta di Knebworth fu memorabile. “Per me è stato il Woodstock degli anni ‘90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico”, ha raccontato Liam Gallagher.

