Grande Fratello Vip 6

Nella casa di Cinecittà, Ainett Stephens chiarisce con Amedeo Goria mentre Sophie Codegoni si dice pentita dei ritocchini

Al Grande Fratello Vip 6 Ainett Stephens dice basta alle attenzioni di Amedeo Goria, Sophie Codegoni ammette di aver esagerato con la chirurgia estetica e Gianmaria Antinolfi si lascia andare a una brutta confessione. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini proverà a mettere ordine su quanto è successo nel fine settimana.

Grande Fratello Vip: Ainett Stephens e le attenzioni di Amedeo Goria

Se Katia Ricciarelli si è scusata per la veemente reazione a uno scherzo banale dei coinquilini del Grande Fratello Vip, Ainett Stephens ha deciso di mettere dei paletti con l’insistente Amedeo Goria: “Ho stima nei tuoi confronti e si vede che sei una brava persona. Tra noi è nato un gioco e ci sta, ma io vorrei evitare fraintendimenti, meglio se ti dai una calmata”.

Il giornalista ha risposto di averle accarezzato solo la schiena e la modella venezuelana ha replicato: “Non solo quella, ieri per poco non mi baci. Adesso valuta te fin dove devi arrivare. Diamoci una calmata, volano troppo le mani qua e là”.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni, 20 anni, ha raccontato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per aver maggior autostima, ma se è felice del seno rifatto non può dire altrettanto delle labbra: “Me le vedevo storte e ho fatto l’acido ialuronico, ma più ne mettevo più erano storte. Poi un giorno mi sono guardata allo specchio, ero un mostro e ho detto basta”.

La modella ha pure rivelato che prima di entrare nel mondo della moda voleva iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza: “Il mio sogno era fare l’avvocato. La moda era un hobby, non pensavo potesse diventare il mio lavoro, mi piace tanto ma non voglio che si limiti a fare l’influencer sui social. Sono a un bivio, mi è partito anche il trip della recitazione”.

Gianmaria Antinolfi fa discutere

A far discutere i social è però il manager Gianmaria Antinolfi. Il gieffino ha già avuto diversi battibecchi con la coinquilina ed ex flirt Soleil Sorge, ma domenica ha fatto indignare i telespettatori confidando ad Alex Belli: “Io l’ho detto anche a loro (la produzione) di mettermi materiale se vogliono la storia. I miei amici hanno detto di ch***armi Sophie…”.

Infine le faccende domestiche causano i primi attriti tra Manila Nazzaro e Giucas Casella. Secondo l’ex Miss Italia, l’illusionista non collabora e non rispetta le buone maniere per una civile convivenza a differenza delle Principesse Hailé Selassié, sempre disponibili a cucinare o lavare i piatti.

