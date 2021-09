X Factor 2021

Al via con le audizioni davanti ai giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika

Tante le novità dell’edizione 2021 di X Factor, al via su Sky Uno. Grande show di musica ma non solo per il talent di Sky, in un’edizione davvero inedita. Ottimo esordio alla conduzione per Ludovico Tersigni, visibilmente emozionato ma subito chiaro e diretto.

L’attore romano, tra i protagonisti della serie tv “Skam Italia” e grande appassionato di musica, ha introdotto subito i giudici e la grande novità della nuova edizione di X Factor: l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali.

Confermati, al tavolo dei giudici di X Factor 2021, i quattro protagonisti della passata edizione: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Poi subito il via alle audizioni, con i primi talenti sul palco, in uno studio completamente rinnovato.

“X Factor 2021”: Erio fa subito centro

Giovanissime promesse, band originali, ragazzi con tanta grinta e voglia di farcela tra brani inediti e personalità già ben definite. Tra i talenti che maggiormente hanno colpito i giudici e il pubblico sui social, nella prima puntata di X Factor 2021 c’è stato Erio, 35 anni da Livorno, che si è esibito in una versione personale e molto originale di “Can’t Help Falling In Love” di Elvis. “Una delle versioni più belle mai sentite”, ha detto Mika mentre Manuel Agnelli è andato dritto al punto: “Sei di un altro livello, vorrei lavorare con te”.

E ancora, il rapper 19enne gIANMARIA, con l’inedito “Suicidi”, brano toccante e di denuncia, Jathson e il suo “Babylooneytunes”, Vale Lp con l’inedito “Cherì”, Versailles con la sua chitarra elettrica e il suo brano “Truman Show”. Tra le band si sono fatte notare gli Why, The Moon con il brano inedito “Echo Ego” e gli Westfalia con “Goblin”.

Grande successo anche di pubblico per la prima puntata di X Factor. Lo show prodotto da Fremantle ha totalizzato 1.324.921 spettatori medi con una share del 5,75% circa. Sui social, invece, sono state 484.061 le interazioni totali, primo contenuto della giornata per numero di interazioni (eventi sportivi esclusi), per una crescita complessiva del 42% rispetto all’esordio della scorsa stagione.

