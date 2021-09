Marilyn ha gli occhi neri

L’attore ha postato sui social il trailer della pellicola, una commedia che lo vede protagonista con Miriam Leone

“La forza del singolo è nell’unione”. Si presenta con questo motto “Marilyn ha gli occhi neri”, nuova pellicola di Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Lo stesso attore ha postato sui social il trailer del film, appena uscito, che mostra i due straordinari interpreti in una versione nuova e inedita. La pellicola, distribuita da 01 Distribution, arriverà nei cinema italiani il prossimo 14 ottobre.

“Marilyn ha gli occhi neri”: trama e trailer

In “Marilyn ha gli occhi neri” Stefano Accorsi e Miriam Leone sono Diego e Clara, una coppia che si incontra per caso e piuttosto improbabile: “Lui non sa mentire, lei sa solo mentire”, recita la sinossi.

Clara “è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate”.

Da quel momento una serie di eventi e avventure li avvicineranno sempre di più, scoprendo che l’unione davvero fa la forza e può portare a grandi risultati.

“Sono sicuro che anche voi vi innamorerete di Diego e Clara. Vi aspetto in sala”, ha scritto Accorsi su Instagram, invitando tutti gli spettatori al cinema a vedere “Marylin ha gli occhi neri”.

“Da soli ci si può perdere, insieme si può arrivare lontano…”, ha postato sul suo profilo Miriam Leone, pubblicando il trailer. “Noi dal 14 ottobre siamo al cinema e non vediamo l’ora di tornare a godere della sala tutti insieme”, ha aggiunto l’attrice siciliana.

