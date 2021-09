Miriam Leone

Secondo alcune indiscrezioni l'attrice sarebbe pronta al matrimonio (in gran segreto) con Paolo Carullo

Miriam Leone si sposa. La talentuosa attrice ed ex Miss Italia sarebbe a un passo dall’altare. A dare l’anticipazione è il giornalista Giuseppe Candela che su Twitter ha scritto: “Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono”.

La notizia è stata ripresa anche da Dagospia, segno che questa volta ci siamo davvero. L’anno scorso, infatti, il settimanale “Chi” aveva scritto: “Miriam Leone è sempre più innamorata del suo Paolo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero sposati in gran segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”.

Miriam Leone sarà Eva Kant in “Diabolik”

L’attrice, che dà il volto a Eva Kant nel film Sky “Diabolik”, aveva immediatamente smentito tramite il suo account Instagram: “Ragazzi leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”.

Miriam e il fidanzato Paolo Carullo stanno insieme da due anni ma sono una coppia molto riservata: sono rare le apparizioni pubbliche. Carullo, che è nato a Caltagirone e si è trasferito a Milano dove ha conseguito la laurea in Economia e Finanza, è un manager finanziario ma è conosciuto soprattutto come musicista e dj della band Apple Jack.

