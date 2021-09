Christopher Nolan

Il regista inglese starebbe lavorando a un nuovo progetto a tema bellico. E non sarà la Warner Bros a distribuirlo...

Dopo il successo di “Dunkirk”, il regista Christopher Nolan tornerà dietro la cinepresa per un altro colossal bellico passando dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale. Nolan, autore di pellicole sbanca-botteghino come “Tenet”, “Interstellar” e “Inception”, starebbe lavorando a un film sul fisico statunitense J. Robert Oppenheimer, uno dei padri della bomba atomica del progetto Manhattan, che ebbe una crisi di coscienza e si rifiutò di lavorare alle bombe all’idrogeno sganciate su Hiroshima e Nagasaki.

A lanciare l’indiscrezione sul nuovo progetto del regista più pagato al mondo è il sito Hollywood Reporter.com che si chiede quale casa cinematografica distribuirà il film: a differenza dei progetti passati, infatti, non sarà la Warner Bros.

Christopher Nolan e la rottura con la Warner Bros.

Il film-maker inglese ha rotto con la casa hollywoodiana perché ha annunciato la distribuzione di tutti i suoi film in contemporanea tra streaming e cinema sottraendogli, di fatto, una parte di guadagni. Per lo stesso motivo l’attrice Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per “Black Widow”.

Adesso è concorrenza tra i grandi studios per mettere le mani sul nuovo progetto di Nolan. Alcune fonti hanno riferito a Hollywood Reporter.com che ci sono colloqui in fase avanzata con Sony, Universal, Warner e Paramount.

Ma le bocche restano cucite e nessuno vuole commentare. Alla corsa partecipa anche la potente piattaforma streaming Netflix che starebbe facendo l’impossibile per metterlo sotto contratto. Tuttavia, difficilmente il regista cederà alle lusinghe di Scott Stuber, capo della selezione cinema, in quanto convinto sostenitore della proiezione sul grande schermo.

