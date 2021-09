Addison Rae

Secondo "Variety", la tiktoker e cantante ha firmato un contratto plurifilm con la piattaforma streaming

Su TikTok, il social dei giovanissimi per eccellenza, Addison Rae vanta 83,3 milioni di follower: su Instagram, invece, “solo” 39,2 milioni. Una web star ma anche una talentuosa cantante e, a breve, un’attrice per Netflix.

Addison ha infatti firmato un contratto cinematografico multi-progetto: interpreterà diversi film per la piattaforma di streaming americano che a settembre è in uscita con numerose, nuove proposte.

Secondo quanto riporta “Variety”, i vertici di Netflix credono molto nella sua capacità di “bucare lo schermo” e hanno deciso di investire sulle doti di Addison dopo che il film “He’s All That” (remake di “Kiss Me” del 1999) si è rivelato tra i titoli più visti in numerose nazioni.

Addison Rae: “La collaborazione con Netflix va oltre i miei sogni più sfrenati”

Un’ascesa, quella di Addison, appena 20 anni, inarrestabile. “Avere l’opportunità di lavorare con Netflix è stato un momento così importante per me e ora poter continuare la nostra collaborazione va oltre i miei sogni più sfrenati” ha dichiarato l’attrice durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo.

Naketha Mattocks, regista del film per famiglie Netflix, le ha fatto eco: “Il fascino e le promesse di Addison Rae sono innegabili, come dimostrano il successo di ‘He’s All That’ e la sua già appassionata fan base. Siamo entusiasti di far parte di questa prossima fase della sua fiorente carriera di attrice”.

