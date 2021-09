L'attore era diventato molto noto grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella riduzione televisiva de 'I promessi sposi', poi il celebre spot dell'Olio Cuore

E’ morto, a 84 anni, l’attore Nino Castelnuovo.

L’attore era diventato molto noto grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella riduzione televisiva de ‘I promessi sposi’, andata in onda sulla Rai nel 1967. In precedenza aveva partecipato anche a ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti. Oltre ai ruoli in vari film, il pubblico italiano lo ricorda anche come il protagonista della pubblicità dell’Olio Cuore, nella quale saltava la celebre staccionata. Castelnuovo, all’anagrafe Francesco, era nato a Lecco il 28 ototbre del 1936.

