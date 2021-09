On the Verge

“On the Verge”, nuova serie tv in arrivo su Netflix, ruota intorno alle storie di quattro donne: “una chef, una madre single, un'ereditiera e...

“Cambiare carriera a 40 anni, essendo donna”. È possibile? E cosa può succedere? È quello che si chiede una delle protagoniste di “On the Verge”, nuova serie tv in arrivo su Netflix, disponibile in streaming da martedì 7 settembre. La trama ruota intorno alle storie di quattro donne: “una chef, una madre single, un’ereditiera e una donna in cerca di lavoro” mentre “affrontano amore, lavoro, crisi di mezza età negli anni prima della pandemia, a Los Angeles”.

“On the Verge” su Netflix: trama e cast

Una commedia francese a tutti gli effetti, ma ambientata a Los Angeles, scritta e in parte diretta dall’attrice francese Julie Delpy assieme ad Alexia Landeau. Nel cast ci sono le stesse Julie Delpy e Alexia Landeau, assieme a Sarah Jones, Elisabeth Shue e Giovanni Ribisi.

La storia di quattro donne tra i 40 e i 50 anni alle prese con figli, mariti o semplici incertezze sul futuro. Una commedia sulle donne di mezza età, una realtà spesso trascurata dal cinema e dalle serie tv. Secondo la stampa statunitense Delpy e Landeau raccontano bene le loro storie, in un mix di umanità e assurdità tipico delle commedie francesi.

La serie, coprodotta con la francese da Canal+, sarà composta da 12 episodi. I produttori esecutivi sono Michael Gentile e Lauraine Heftler di The Film TV, Rola Bauer e Olivier Gauriat di Barnstormer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julie Delpy (@delpy.julie)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata