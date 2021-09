Eddie Murphy

I due comici saranno i volti di una nuova commedia diretta da Kenya Barris, sceneggiatore de "Il principe cerca figlio"

Eddie Murphy farà coppia con Jonah Hill in una commedia diretta da Kenya Barris, uno degli autori del film “Il principe cerca figlio”, sequel della commedia anni 80. Il progetto sarebbe targato Netflix e, fino ad ora, si conosce solo qualche dettaglio della storia.

Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter, il nuovo progetto di Kenya Barris vorrebbe far dimenticare le critiche ricevute da “Il principe cerca figlio”, ambizioso sequel della più famosa pellicola di John Landis del 1988 “Il principe cerca moglie”.

Come anticipato, i dettagli della trama al momento non sono noti ma l’l’Hollywood Reporter parla di “un’analisi dell’amore moderno e delle dinamiche familiari ma, soprattutto, di come culture contrastanti, aspettative sociali e differenze generazionali modellano e influenzano le relazioni”.

Eddie Murphy tenterà di far dimenticare le critiche per “Il principe cerca figlio”

La collaborazione di Eddie Murphy e Jonah Hill, due icone della vecchia e nuova comicità, dovrebbe dunque alzare le aspettative sul prodotto finale, a maggior ragione dopo che “Il principe cerca figlio” è stato attaccato pesantemente sia dal pubblico che dalla critica.

Il film, al momento ancora senza titolo, vede Jonah Hill coinvolto nella stesura del copione. Inoltre, l’attore e il regista saranno anche produttori della pellicola attraverso le rispettive società di produzione (la Strong Babybanner di Jonah Hill e la Khalabo Ink Society di Kenya Barris) in collaborazione con la Misher Films di Kevin Misher. Tra i produttori esecutivi figurano E. Brian Dobbins, Matt Dines e Ali Goodwin della Strong Baby con Andy Berman.

