Disponibile sulla piattaforma ufficiale, si tratta della terza serie della “Fase Quattro” del Marvel Cinematic Universe

Debutta oggi su Disney+ “Loki”, la nuova serie tv dei Marvel Studios con Tom Hiddleston. L’arrivo, previsto inizialmente per l’11 giugno, è stato anticipato di due giorni. La serie, per la regia di Kate Herron e la sceneggiatura di Michael Waldron, si inserisce nella “Fase Quattro” del Marvel Cinematic Universe, che include anche i film “Black Widow”, in uscita il 7 luglio 2021, e l’ultimo “Fantastic Four”.

Complessivamente saranno sei gli episodi di “Loki”, che debutterà sulla piattaforma on demand della Disney dal 9 giugno alle 9 del mattino in Italia, la mezzanotte in California.

Loki: serie Disney+, trama e trailer

Come si vede nel trailer, l’imprevedibile cattivo, interpretato da Tom Hiddleston, ritrova il suo ruolo di Dio dell’Inganno. La nuova serie è ambientata dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. “Questa serie apre nuovi orizzonti per la Marvel Cinematic Universe e pone le basi per le cose che verranno”, ha spiegato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer. Nel cast volti nuovi per l’universo Marvel come Owen Wilson, Sophia di Martino, Sasha Lane e Guru Mbatha-Raw.

Tom Hiddleston torna a interpretare Loki

Tom Hiddleston, che ha interpretato il fratellastro di Thor in sei pellicole di Marvel Cinematic Universe, torna così a interpretare il celebre “cattivo”. Quello che sorprenderà maggiormente lo spettatore, secondo Hiddleston, sarà il “tono della serie, che rappresenterà al meglio il personaggio di Loki, in tutta la sua straordinaria gamma di sfumature, per raggiungere una grande e sorprendente profondità emotiva, partendo da situazioni che lo spettatore già conosce”.

