You, Twitter

Sull’account ufficiale della serie di Netflix, appuntamento per le 14.30 circa ora italiana

Visualizza questo post su Instagram

Una grande rivelazione è in arrivo sulla terza stagione di “You”. Ad annunciarlo la stessa Netflix che ha pubblicato un post, sotto forma di invito a un “Baby Name Reveal”, dunque l’annuncio del nome di un bambino in arrivo, che solitamente fanno i futuri genitori. L’invito è rivolto a tutti i fan della serie, che sono invitati a collegarsi all’account ufficiale di “You” oggi, 30 agosto, alle 14.30 ora italiana.

Join us tomorrow, August 30 at 5:30AM PT/8:30AM ET, as the Quinn-Goldbergs reveal the name of their baby on the way. Drop a 🐺 to RSVP below. pic.twitter.com/ZD9RB3BOZJ — YOU (@YouNetflix) August 29, 2021

Le riprese della terza stagione di “You” sono terminate a inizio 2021 e lo show dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine dell’anno. Nella seconda stagione avevamo lasciato Joe, trasferitosi da New York a Los Angeles e con un cambio di identità, alle prese con nuove ossessioni e una nuova “musa”. Il finale di stagione, poi, aveva lasciato a bocca aperta i fan, che stanno attendendo anticipazioni e trailer della terza stagione.

“You”, i fan invitati a “sincronizzare gli orologi”

Con una serie di “reel” appena pubblicati online, Netflix invita tutti a sincronizzare gli orologi e prepararsi perché qualcosa di succulento sta per essere servito.

Al momento si sa molto poco sulla terza stagione della serie. Tra le anticipazioni confermate, l’arrivo di un nuovo personaggio, Dante, “un veterano la cui vista è stata danneggiata in combattimento, sarcastico, stanco del mondo”, riportavano le note sul casting. Non rimane, dunque, che impostare il countdown e attendere le prime notizie ufficiali, in arrivo tra poche ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata