Gomorra 5, Salvatore Esposito e Marco D’Amore

L’ultimo atto della serie di Sky Atlantic arriverà a novembre

“L’ora della partenza è arrivata e noi andiamo in direzioni diverse, io verso la morte e tu verso la vita. Quali di queste due sia meglio solo Dio lo sa”.

Con questa citazione di Seneca, Salvatore Esposito/Genny Savastano annuncia ai suoi follower l’uscita del nuovo teaser di “Gomorra 5”, che vede Genny e Ciro protagonisti.

Sky, nel pubblicare sui suoi canali social il teaser trailer, ha specificato: “L’attesa era già straziante, dopo questo lo sarà ancora di più (Noi vi abbiamo avvisato)”, confermando l’arrivo sugli schermi della quinta e ultima stagione di “Gomorra” a novembre.

Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D’Amore, è tornato e come recita il teaser “la resa dei conti si fa sempre più vicina”. Dopo quella del luglio scorso, dunque, una nuova anticipazione fa crescere l’attesa per i fan della serie.

“Gomorra 5”, anticipazioni

Da una parte c’è Genny Savastano, costretto alla latitanza in un bunker e dall’altra c’è Ciro Di Marzio che non è morto (come creduto alla fine della terza stagione) e torna, dopo essere rimasto lontano, in Lettonia, come raccontato nel film “L’immortale”, diretto proprio da Marco D’Amore. Sarà lui a dirigere anche i primi 5 episodi di “Gomorra – Stagione finale” e il nono. le nuove puntate di “Gomorra” sono state girate tra Napoli e Riga.

In una guerra che ormai vede tanti nemici e pochi alleati, Ciro e Genny si troveranno alla resa dei conti. “Gomorra 5” arriverà a novembre su Sky e in streaming su NOW. La serie di Sky Original è prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano tratta dal suo romanzo omonimo.

