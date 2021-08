Gomorra 5, Salvatore Esposito e Marco D’Amore

A novembre arriverà l’attesissima ultima stagione della serie tv "Gomorra 5" e i protagonisti promettono colpi di scena

“Guagliò, guagliò. Nun sapete che v’aspett. Non ve la putit’ perdere”. Così Salvatore Esposito e Marco D’Amore che interpretano i personaggi di Genny Savastano e Ciro Di Marzio in “Gomorra”, preannunciano l’arrivo della quinta e ultima stagione della serie tv, che uscirà a novembre.

Poche le anticipazioni al momento ma di certo il ritorno di Ciro “l’Immortale” Di Marzio sconvolgerà gli equilibri della criminalità e porterà a nuove lotte. Nel frattempo i due attori, che sono anche molto amici, si sono divertiti a rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram.

“Gomorra 5”, Salvatore Esposito e Marco D’Amore si raccontano

“Il più ritardatario è sicuramente Salvatore Esposito, l’attore che aspetto di più sul set. Io sono svizzero invece” ha subito detto Marco D’Amore, ma Salvatore Esposito ha replicato divertito: “Non ho parole, guarda, io me ne vado”. Alla domanda “chi è il più tifoso?”, invece, hanno risposto: “Beh su quello tutti e due super tifosi del Napoli”.

E ancora, chi è il più calmo? “Io di secondo nome faccio Giobbe, per la pazienza”, dice D’Amore ed Esposito risponde: “Io non dico il mio secondo nome…”. E sul più bravo in cucina, Esposito, infine, confessa: “Io me la cavicchio, lui è molto bravo. Ho mangiato a casa sua”.

