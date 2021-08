Nicole Kidman

L’attrice si trova ad Hong Kong per girare alcune scene della serie di Amazon Prime

Nicole Kidman in giro per il mercato di Mongkok ad Hong Kong. L’attrice non è una turista, ma si trova lì per girare alcune scene di “Expats”, serie tv di Amazon Prime sulla vita dei ricchi espatriati. Sui social sono così comparse le prime immagini dell’attrice mentre gira con troupe e staff.

“Expats”, basata sul romanzo del 2016 “The Expatriates” di Janice Y. K. Lee, racconta la storia di tre donne americane espatriate, tra sfarzo e amicizie intense quanto brevi. Nicole Kidman è anche produttrice esecutiva della serie tv.

Nicole Kidman a Hong Kong esentata dalla quarantena

L’attrice, arrivata a Hong Kong nei giorni scorsi, è stata anche al centro di alcune polemiche perché non è stata obbligata a seguire le regole che prevedono per gli arrivi nel paese la quarantena in hotel.

La decisione di Hong Kong di concedere alla star di Hollywood l’esenzione dalla quarantena è arrivata visto lo “svolgere di uno specifico lavoro professionale”, un lavoro “funzionale al mantenimento del necessario sviluppo dell’economia di Hong Kong”.

Le polemiche sui social, però, non sono mancate, a causa del recente inasprimento delle regole per i viaggiatori in arrivo nel paese. L’esenzione concessa alla troupe della serie e all’attrice, arrivata con un jet privato dall’Australia nei giorni scorsi, prevede che tutti si sottopongano a tre test sul Covid nelle due settimane successive all’arrivo.

