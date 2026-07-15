Rimini, 62enne uccisa dall’ex marito a Coriano: è lui a chiamare i carabinieri

Femminicidio a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione dall’ex marito, che dopo aver colpito la donna ha chiamato i carabinieri denunciando quanto appena compiuto. Sul posto i militari hanno trovato il corpo della donna e l’ex marito ancora nell’abitazione. L’uomo avrebbe ucciso la ex moglie colpendola alla testa con un oggetto pesante. Giunto sul posto anche il pm di turno della Procura di Rimini. Il femminicidio è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna nella frazione di Mulazzano, a Coriano (Rimini). Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini, con il coordinamento della Procura riminese. Nei confronti dell’uomo, che dopo il delitto ha chiamato il 112 denunciando quanto appena commesso, sarà emesso un provvedimento nelle prossime ore.