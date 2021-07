Nicole Kidman

L'attrice ha sfoggiato i capelli corti e rossi, frutto di una parrucca indossata per esigenze di copione

È una delle attrici australiane più famose, belle e di successo al mondo. Eppure per una volta Nicole Kidman è apparsa irriconoscibile. Colpa di un nuovo look: capelli corti e rossi.

L’attrice in realtà ha semplicemente indossato una parrucca per esigenze di set. In particolare, della nuova serie per Apple TV+ ‘Roar’.

La star 54enne ha abbandonato solo per un po’ i suoi iconici capelli biondi per sfoggiare un taglio molto corto e moderno, in grado di esaltare perfettamente i suoi lineamenti delicati.



In una foto condivisa su Instagram, Nicole ha chiuso gli occhi mentre lanciava la mano in aria posando con un arcobaleno sullo sfondo. "Sul set #Roar #FemaleFilmmakers", ha sottotitolato commentando il post.

Nicole Kidman a tutto lavoro

La serie ‘Roar’ è interpretata anche da Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie. È basata sul libro di racconti di Cecelia Ahern e conterrà otto episodi di mezz’ora, ognuno raccontato da un punto di vista femminile.

Nicole interpreterà anche Lucille Ball nel nuovo film biografico su Amazon di Aaron Sorkin, ‘Being The Ricardos’. Inoltre, all’inizio di quest’anno ha girato la serie ‘Perfect Strangers’ a Byron Bay prodotta dalla società di produzione di Nicole, Blossom Films.

Insomma, per la diva, ex moglie di Tom Cruise, il 2021 è un anno di grandi novità. Anche per il look.

