Brad Pitt, Margot Robbie

I tre attori sono a Los Angeles per girare la pellicola diretta dal regista di “La La Land”

Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire avvistati a Los Angeles sul set del nuovo film di Damien Chazelle “Babylon“. I tre attori sono i protagonisti della pellicola, che uscirà nelle sale nel 2022, ambientata nella Hollywood della fine degli anni venti, nel passaggio dal cinema muto al sonoro. Chazelle ha scritto e dirige il film per la Paramount.

Brad Pitt e Margot Robbie di nuovo insieme

Brad Pitt e Margot Robbie tornano a lavorare insieme dopo i ruoli in “C’era una volta a Hollywood”, pellicola del 2019 di Quentin Tarantino. “Babylon” segnerà, invece, il ritorno sul grande schermo di Tobey Maguire, la cui ultima apparizione risale al 2014 in “Pawn Sacrifice” di Edward Zwick, mentre è ancora avvolta dal mistero la sua presenza nel nuovo “Spider-Man: No Way Home” che uscirà negli Stati Uniti a dicembre 2021.

Confermati nel cast di “Babylon” anche Olivia Wilde, Spike Jonze, Jeff Garlin e Chloe Fineman. Dopo il successo di “La La Land” e “First Man – Il primo uomo”, le aspettative sulla pellicola di Damien Chazelle sono altissime. Una fonte ha descritto il film a “The Hollywood Reporter” come “Il ‘Great Gatsby’ sotto steroidi”.

