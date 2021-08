Pedro Almodovar

Nel teaser trailer le prime immagini della pellicola che aprirà il Festival di Venezia, con un chiaro omaggio a Raffaella Carrà

Svelate le prime immagini di “Madres paralelas” il nuovo film di Pedro Almodóvar, pellicola di apertura in concorso alla prossima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nel teaser trailer, senza dialoghi, parlano solo la musica e i volti dei protagonisti. Nelle immagini, poi, si vede un chiaro omaggio del regista a Raffaella Carrà: una donna vestita di bianco, con una tuta aderente e a zampa e il caschetto biondo posa per farsi fotografare da Penelope Cruz.

“In ‘Madres Paralelas’ Pedro Almodóvar torna a riscoprire l’universo femminile, la maternità e la famiglia”, ricorda la Warner Bros. Pictures che distribuirà il film in Italia. Nel cast ci sono Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón.

“Madres Paralelas”, trama del nuovo film di Pedro Almodovar

La storia è quella di Janis e Ana, due donne che condividono la stanza di ospedale in attesa di dover partorire. Due donne single, entrambe alle prese con una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti, è felice e attende con gioia. Ana, invece, è una ragazza, adolescente, spaventata e con un trauma. Le due donne si supportano a vicenda, camminando tra le stanze dell’ospedale, e in poche ore creano un legame forte e speciale.

