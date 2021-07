Stefano Belisari è nato il 30 luglio 1961: il successo con 'Elio e le Storie tese'

Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, compie oggi 60 anni. Nato il 30 luglio 1961, è conosciuto soprattutto per il gruppo ‘Elio e le Storie tese’. Ma il suo successo non si esaurisce così: 60 anni di humor, cabaret e musica, coronati dal successo di ‘LOL – Chi ride è fuori’, il programma recentemente in onda condotto da Fedez e Mara Maionchi. Dallo Zelig di Milano alla sigla di ‘Mai dire gol’, ha lavorato anche come solista oltre che con ‘gli Elii’. Presentò anche un Dopofestival di Sanremo, poi fu giudice di X Factor.

