Un cast stellare per un film ispirato a un famoso e tragico fatto di cronaca nera che, nel 1995, colpì il mondo intero. È stato rilasciato il trailer di ‘House of Gucci‘, l’atteso lungometraggio di Ridley Scott con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek.

Tratto dal libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed‘ di Sara Gay Forden, racconta gli eventi che portarono all’omicidio di Maurizio Gucci, il 27 marzo 1995, e per il quale la moglie dell’imprenditore, Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga), fu riconosciuta colpevole come mandante.

Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo 24 novembre. Sarà nelle sale italiane dal 3 dicembre.

