Abito bianco per la cantante e attrice che interpreta Patrizia Gucci

(LaPresse) Lady Gaga in abito da sposa durante le riprese, a Roma, dell’ultimo film di Ridley Scott, “House of Gucci”. Il film racconta la storia di Patrizia Reggiani (interpretata proprio dalla cantante e attrice) e l’omicidio del 1995 del suo ex marito, Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver. In questa scena il matrimonio tra i due con Gaga in abiyo bianco.

