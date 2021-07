MTV Pride, Instagram

Il modello, ex gieffino, racconta a “Novella 2000” il suo impegno contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale

Stefano Sala, modello italiano ed ex gieffino, racconta il suo impegno nell’ambito dell’MTV Pride e le iniziative che lo coinvolgono: “Abbiamo deciso tutti insieme di lanciare questo messaggio, diamo un calcio simbolico all’omofobia e alla transfobia”.

A cominciare da “A STEP FORWARD – Fai un passo avanti” dedicata alla lotta contro il bullismo omofobico, l’omotransfobia e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale. Per l’occasione lo stilista Bruno Bordese realizzerà una rivisitazione delle sue celebri calzature, personalizzate con l’iconico logo MTV.

“Tutto è nato per il semplice fatto che con tutto lo staff di MTV siamo grandi amici e spesso progettiamo cose nuove. Di conseguenza abbiamo pensato a questa iniziativa in collaborazione con Bruno Bordese”, ha spiegato Stefano Sala in un’intervista a “Novella 2000” realizzata da Armando Sanchez.

MTV Pride, a Milano tre MTV Areas Arcobaleno

“Sono situazioni particolari che non vanno assolutamente sottovalutate. Saranno presenti a Milano tre MTV Areas Arcobaleno nel Gay District di Porta Venezia, presso Memà Cafè di Largo Bellintani, in Via Lecco e in Blanco Milano, via Morgagni”, racconta ancora Sala.

“Con il lavoro che faccio, il modello, sto sempre a contatto con persone omosessuali. Con loro ho un rapporto di amicizia e rispetto reciproco. Spesso anche umano. Questo mi ha portato a stare sempre dalla loro parte. Pur essendo etero, tra l’altro sposato e con due figli, non ho mai avuto problemi a rapportarmi. Hanno una sensibilità maggiore, sono creativi”, spiega ancora il modello italiano.

Quando, dunque, è arrivata la proposta da MTV “non me lo sono fatto ripetere due volte. Sinceramente credo che mi abbiano scelto perché è difficile trovare un ragazzo che lavora nella moda e nella musica ma che ha una vita lontana dei riflettori. Io non amo fare gossip e tengo moltissimo alla mia privacy, l’ho sempre dichiarato e ne sono convinto. Questi dettagli sono la formula vincente”, racconta ancora Stefano Sala, testimonial per Guess e per il brand Cleofe Finati.

Nel corso dell’intervista, poi, Stefano Sala ha anticipato qualcosa sul suo futuro. “Ci sarà un progetto musicale che presto ascolterete. Ringrazio già MTV che mi aiuterà a diffonderlo. È stato il mio agente Alex Pacifico che mi ha voluto a tutti costi riportare nel mondo della musica. Sono contento, perché è la cosa a cui tengo di più, forse anche più della moda”, conclude.

