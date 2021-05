Scarlett Johansson

L'attrice durante la premiazione è stata vittima di uno scherzo da parte del marito Colin Jost

Note to @ColinJost … This is the #MTVAwards. And you should NEVER slime your wife, Scarlett Johansson. pic.twitter.com/3hKBnXKqQn — MTV (@MTV) May 17, 2021

Scarlett Johansson è stata vittima di un simpatico scherzo da parte del marito Colin Jost.

Nel corso della cerimonia degli MTV Movie and TV Awards 2021, Scarlett Johansson ha ricevuto il Generation Award, ma il discorso di ringraziamento dell’attrice è stato interrotto da una secchiata di slime versatale sulla testa dal marito Colin Jost. La reazione dell’attrice, che potete vedere nel video sotto, non è stata delle migliori.

“What the f***?” ha esclamato Scarlet inferocita nel video, mentre il marito le ha risposto: “MTV! You got slimed (MTV sei stato vittima dello slime)”.

Così Scarlett Johansson ha spiegato al marito che lo scherzo dello slime è un rito che appartiene alla rete televisiva Nickelodeon, e non a MTV. In realtà ha avuto origine nella serie ‘You Can’t Do That On Television‘, ma adesso è diventato una tradizione per i premiati dei Nickelodeon Kid’s Choice Awards.

Il comico siparietto, diventato subito virale, ha comunque messo in mostra le potenzialità comiche non solo della bravissima Scarlett Johansson, ma anche del marito, rendendo la scenetta uno dei momenti preferiti dai fan della cerimonia degli MTV Movie and TV Awards 2021.

Così, il marito di Scarlett si è trovato oltre che a scusarsi con la moglie, anche a a dover pulire il disastro combinato. “Dove hai preso lo slime?” chiede la Johansson. “Su Amazon” risponde velocemente Colin.

Colin Jost, il terzo marito di Scarlett Johansson

Scarlett Johansson e Colin Jost sono sposati dallo scorso ottobre. I due si sono incontrati sul set del ‘Saturday Night Live’.

Il comico del Saturday Night Live è diventato il terzo marito della star di Hollywood che ha già alle spalle due divorzi: prima il collega Ryan Reynolds, oggi sposato con Blake Lively e padre di tre bambini; poi il giornalista francese Romain Dauriac,

Per Colin, che è stato legato alla star americana Rashida Jones dal 2013 al 2016, si tratta invece della prima esperienza matrimoniale.

Nato il 29 giugno del 1982, Colin è cresciuto a Staten Island (New York) con la famiglia: il papà Daniel, ex insegnante in un istituto tecnico, la madre Kerry, capo ufficiale medico per i vigili del fuoco, e il fratello Casey, attore pure lui.

Laureato a Harvard, Colin ha scritto diverse sceneggiature. Il suo primo ruolo importante è arrivato nel 2005, quando è diventato sceneggiatore e volto del ‘Saturday Night Live‘.

Scarlett e Colin si sono conosciuti infatti nel 2017, proprio dietro le quinte del celebre show americano. Un amico della coppia aveva dichiarato a ‘People‘: “Scarlett e Colin condividono gli stessi interessi e lo stesso senso dell’umorismo. La relazione è molto seria. Entrambi sono rispettosi delle rispettive carriere e insieme sono super carini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata