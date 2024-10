Lo riporta la NBC News. L'ex produttore cinematografico, al centro di diverse inchieste per violenze sessuali, è in cura in prigione a Rikers Island, a New York

L’ex produttore cinematografico americano Harvey Weinstein, al centro di diverse inchieste per violenze sessuali, è affetto da leucemia mieloide cronica, una rara forma di cancro del midollo osseo. Lo riporta la NBC News. Secondo quanto hanno riferito due fonti al broadcast americano, il 72enne è in cura in prigione a Rikers Island, a New York.

