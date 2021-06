Bud Spencer e Terence Hill in 'Altrimenti ci arrabbiamo'

Primi ciak per la nuova versione del film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill. Nel cast Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica

Sono iniziate le riprese di ‘Altrimenti ci arrabbiamo‘. La nuova versione del film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill vedrà Edoardo Pesce e Alessandro Roja nei ruoli principali. Con loro, Alessandra Mastronardi e Christian De Sica.

La pellicola originale, diretta da Marcello Fondato, fu un grande successo al box office ed è anche una delle opere più amate della coppia Spencer & Hill.

Non un remake, ma un reboot

Prodotto da Lucky Red e Compagnia Leone Cinematografica, il nuovo ‘Altrimenti ci arrabbiamo‘ promette di essere non un remake, ma un reboot. Il remake è un rifacimento vero e proprio, il reboot è un nuovo inizio, una nuova versione. Rispetto al remake, il reboot usa solo alcuni elementi dell’originale, le architravi, ma non la storia per intero.

La regia di quest’omaggio a un film di culto è affidata a YouNuts! Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, gli YouNuts!, hanno già firmato ‘Sotto il sole di Riccione‘ per Netflix.

La trama di ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ versione 2021

Carezza e Sorriso sono fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall’infanzia. Ma dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, La macchina un tempo apparteneva al loro amato papà, ma è nelle mani di Torsillo, speculatore edilizio senza scrupoli, e di suo figlio Raniero.

I due fratelli stringeranno un’insolita alleanza con una comunità di circensi, un gruppo capeggiato dalla bella e pericolosa Miriam. Anche gli artisti sono minacciati dagli affari poco puliti di Torsillo.

Inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e pasti a base di birra e salsicce… Riusciranno i due a ritrovare la loro amata automobile?

Leggi anche: Tutti gli articoli su Bud Spencer

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata