Generazione 56K, Il cast

Le prime immagini dell’attesissima serie prodotta da Cattleya con The Jackal. Nel cast anche Gianluca Colucci (in arte Fru) e Fabio Balsamo...

Arrivano le prime immagini di “Generazione 56K”, la nuova serie di Netflix, prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) e realizzata con The Jackal. La serie, tutta italiana, sarà disponibile sulla piattaforma dal 1 luglio 2021.

Ambientata tra Napoli e Procida, “Generazione 56K” è basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, regista e autore dei The Jackal, che l’ha scritta con Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini. Francesco Ebbasta è anche il regista dei primi quattro episodi, mentre Alessio Maria Federici ha girato gli altri quattro.

Generazione 56K: trama e trailer

I protagonisti della storia sono Daniel e Matilda, che si conoscono da sempre, si innamorano da adulti e devono affrontare gli intrecci della loro storia che spesso li metterà di fronte al passato. Assieme a loro, gli amici storici Luca e Sandro. Gli episodi della serie si sviluppano su due linee temporali della stessa storia d’amore e di amicizia, dal 1998 fino ai giorni nostri.

Nel trailer, appena pubblicato, il ritratto della generazione dei Millennial, quella degli adolescenti travolti dall’arrivo di internet negli anni ’90, che oggi si ritrovano in un mondo iperconnesso, circondati da app per fare qualsiasi cosa e infinite possibilità di scelta, tra le quali non è sempre facile orientarsi. Il tutto tra gli stretti vicoli di Procida e Napoli, sulle note di “Come mai” degli 883 perché, recita il trailer, “l’amore è una questione di connessione”.

Generazione 56K, anche Gianluca Fru e Fabio Balsamo nel cast

Daniel e Matilda sono interpretati da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli da adulti e da Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone da ragazzini. Gianluca Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal, invece, sono Luca e Sandro (nella loro versione da bambini interpretati da Gennaro Filippone e da Egidio Mercurio). Nel cast anche Biagio Forestieri nei panni di Bruno, Claudia Tranchese che interpreta Ines, Federica Pirone, Elena Starace e Sebastiano Kiniger.

