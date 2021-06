Wolfgang Puck

La storia del creatore del concetto di “Celebrity Chef" in un documentario in streaming

Wolfgang Puck racconta la sua storia in ‘Wolfgang‘, in streaming su Disney+ dal 25 giugno.

Il documentario racconta la storia di un uomo che ha superato gli ostacoli di un’infanzia travagliata. Diventando, grazie alla sua perseveranza, uno degli chef più prolifici del nostro tempo. Wolfgang Puck ha inventato una American cuisine completamente nuova.

L’American Dream di Wolfgang Puck

“Non sono uno che si sofferma sul passato. Ma questa storia mi ha fatto riflettere su quanta strada ho fatto. Quello che in poche parole definiamo sogno americano”. Da adolescente in Austria, Wolfgang Puck usa l’amore per la cucina per sfuggire alla dura educazione. Inizia il suo percorso di formazione in un ristorante francese., poi sbarca in America a 24 anni.

Negli anni ‘70, a Hollywood, Puck inizia a lavorare al Ma Maison, creando un menu originale e rendendo il locale, un tempo kitsch, un gioiello popolare. La mancanza di riconoscenza da parte del proprietario spinge Puck ad aprire il suo primo ristorante.

Spago riscuote subito successo, apprezzato sia per la nuova American cuisine, sia per la personalità di Puck. Quasi per caso, Wolfgang Puck crea il concetto di “Celebrity Chef”. Mette in piedi un impero globale di ristoranti, caffè e prodotti per cuochi casalinghi. Ma le frenetiche esigenze sconvolgono la vita familiare…

Uno chef da Oscar

Il documentario è prodotto dal team di creatori Supper Club: David Gelb è regista e produttore, Brian McGinn è produttore e sceneggiatore mentre Jason Sterman è produttore.

Puck gestisce più di 100 ristoranti in tutto il mondo, vanta 2 stelle Michelin ed è stato l’unico a ricevere due volte il James Beard Outstanding Chef Award. Inoltre, è stato ristoratore ufficiale degli Oscar per oltre 20 anni e le sue ricette sono state pubblicate su numerosi giornali e siti. Ha poi condotto lo show ‘Wolfgang Puck’, vincitore di un Emmy, su Food Network, ed è stato il primo chef ospite fisso di ‘Good Morning America‘.

Puck è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. È stato anche inserito nella Culinary Hall of Fame.

