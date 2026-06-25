L’impegno di Intesa Sanpaolo: 720 milioni al Terzo Settore per 2,2 miliardi di impatto sociale

Intesa Sanpaolo ha presentato oggi a Milano i risultati della valutazione d’impatto sui finanziamenti erogati al Terzo Settore tra il 2022 e il 2025: 720 milioni di euro a oltre 2.500 iniziative sociali, per un impatto atteso di 2,2 miliardi e un ritorno di 3,1 euro per ogni euro investito. “Un euro messo in ingresso produce il triplo a beneficio delle comunità e dei territori – ha spiegato Andrea Lecce, responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo – Tra i beneficiari, oltre 11 milioni di persone in quattro anni. La banca accompagna oltre 110.000 realtà dell’economia sociale con 600 professionisti e 100 filiali”. Annamaria Ruggieri, presidente di New Laser, cooperativa sociale di Teramo, ha raccontato il passaggio dalla Casa del Sole al Borgo del Sole: “Un sistema integrato di servizi con al centro la persona, i suoi desideri e la sua capacità di autodeterminarsi”. Domenico Galati, presidente di Andirivieni, cooperativa sociale di Rivarolo Canavese, ha descritto il nuovo spazio che sarà “restituito alla cittadinanza”, con un giardino e laboratori condotti dalle persone con disabilità, aperti a famiglie e scuole.