La storica manifestazione canora andrà in onda il 30 maggio su Raiuno

Lo Zecchino d’Oro è pronto a tornare in televisione. Saltata nel 2020 per via del Covid, la 63° edizione della storica manifestazione canora dedicata ai piccoli talenti sarà in onda su Raiuno il 30 maggio. E con delle novità.

Lo show andrà in scena soltanto di pomeriggio, domenica 30 maggio, dalle 17.20 alle 20, Non ci sarà nessuna gara in daytime e niente prima serata. Un’unica puntata quindi per il Festival Internazionale della canzone del bambino.

Mara Venier sarà la conduttrice in collegamento dallo studio di Roma, mentre dall’Antonino di Bologna ci sarà Carlo Conti, confermato in qualità di direttore artistico insieme al maestro Peppe Vessicchio alla direzione musicale.

Per la prima volta inoltre sarà messa online una piattaforma dalla quale si potranno scaricare tutti i contenuti dello Zecchino d’Oro.

Le 14 canzoni in gara saranno votate da una giuria composta da bambini e da 4 giudici d’eccezione. Oltre alla proclamazione della canzone vincitrice, saranno proclamate anche le canzoni 2° e 3° classificate. Saranno assegnati anche il premio Zecchino Web e Zecchino Galassia.

Zecchino d’Oro: sul palco anche Pieraccioni, Belli, Cristicchi e Tricarico

Oltre a Mara Venier, l’evento vedrà la partecipazione di artisti e vip del mondo dello spettacolo. Tra coloro che firmano le canzoni, spiccano nomi ben noti al grande pubblico come Leonardo Pieraccioni, Paolo Belli, Simone Cristicchi, Tricarico.

Inoltre, non mancherà la solidarietà che tipicamente accompagna la rassegna. Lo Zecchino d’Oro e il Coro dell’Antoniano sono, infatti, da sempre il cuore pulsante della campagna sms solidale ‘Operazione Pane’, che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare. Per dare un contributo basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45588.

