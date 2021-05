Tom Cruise

L'attore si è concesso ad alcuni fan dopo essere atterrato a Londra in elicottero

Recentemente ha cacciato dal set di ‘Mission: Impossible 7’ una coppia di pensionati troppo curiosi. Adesso sembra che Tom Cruise si sia un po’ pentito di questa reazione e abbia quindi deciso di dimostrare più affetto e attenzione ai suoi fan. E così l’attore si è concesso un selfie, opportunamente distanziato per rispettare le misure anti Covid, con un gruppo di persone accorso a salutarlo dopo il suo atterraggio in elicottero alla periferia di Londra.

La star è apparsa di buon umore e incline a condividere qualche minuto con i suoi fan. Tom Cruise proprio in questi giorni sta girando alcune scene del nuovo film della saga nelle campagne dello Yorkshire. A quanto pare, per esigenze di copione, la troupe ha dovuto spostarsi nella capitale inglese dove ad attendere il gruppo sono arrivati alcuni fan, decisamente sorpresi di vedere la star hollywoodiana a pochi passi da casa loro.

Tom Cruise il perfezionista

Finora le riprese del film sono state penalizzate da molti ritardi. I primi causati dall’emergenza Covid. I più recenti determinati dalla curiosità di alcuni fan, che hanno fatto irruzione sul set costringendo lo stesso Cruise a chiamare la sicurezza. Solo pochi giorni fa protagonisti di uno dei tanti blitz erano stati due pensionati, che si sono avvicinati troppo alla troupe per far sentire la loro voce di protesta. Gli abitanti dello Yorkshire temono, infatti, che le riprese possano contribuire a deturpare un paesaggio ancora parzialmente incontaminato.

“La polizia è stata chiamata per un incidente la scorsa settimana e poi Tom è stato costretto a intervenire quando è successo di nuovo”, ha rivelato una fonte vicina al gruppo di lavoro. “Adesso potrebbe essere necessario ricorrere a una sicurezza extra”, ha proseguito. “Tom Cruise non è preoccupato solo della sua incolumità, ma anche di possibili nuovi ritardi”. Che, a quanto pare, la star di ‘Tom Gun’ non riesce proprio a tollerare. Eppure, per una volta l’attore ha derogato alle sue rigide regole. E ha concesso un po’ del proprio tempo a un gruppo di fortunati fan.

