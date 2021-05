L'influencer più famosa al mondo e lo storico brand ambassador nella nuova campagna della linea di capsule di caffè e relative macchine

Chiara Ferragni inizia a collaborare con il Nespresso. E, What else?, al fianco dell’influencer non poteva mancare George Clooney.

Ferragni infatti è tra le personalità di fama mondiale protagoniste, insieme allo storico brand ambassador Clooney della nuova campagna di comunicazione di Nespresso ‘Una passione coltivata con cura’.

La campagna è stata lanciata attraverso un video pubblicato in Italia sui canali social del brand. Nella clip George Clooney, Brand Ambassador e membro del Nespresso Sustainability Advisory Board (NSAB), compare assieme ad altri amici e personalità di fama mondiale tra cui per la prima volta appunto Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni: Con Nespresso siamo più forti

“Nell’ultimo anno, mi sono convinta più che mai che avere cura significa fare ciò che possiamo per sostenere la nostra comunità. Perché insieme siamo più forti. Ho sempre ammirato Nespresso per il suo impegno verso un approvvigionamento equo e sostenibile e sono orgogliosa ed entusiasta di iniziare a collaborare con il brand per un’iniziativa così importante” dice Ferragni.



George Clooney: Al fianco di persone con gli stessi valori

“Nespresso e io abbiamo sempre condiviso la passione per la sostenibilità e il benessere degli agricoltori. E se lo scorso anno ha dimostrato qualcosa, è che l’avere cura è fondamentale per il benessere e la resilienza delle comunità. Ecco perché mi sento privilegiato a stare al fianco di persone con gli stessi valori di questa campagna, dagli attivisti, alle celebrità, ad alcuni degli agricoltori e degli esperti di caffè più devoti che abbia mai incontrato. Insieme, ci impegniamo per la sostenibilità, l’equità e per garantire che possiamo gustare un ottimo caffè per le generazioni a venire “ ha affermato dal canto suo Clooney.

Nel video di lancio Clooney, insieme ad altri amici di Nespresso e a Chiara Ferragni, rispondono alla domanda “Cos’è per te avere cura?”. Ognuno di loro spiega infatti come le proprie convinzioni si leghino al più ampio concetto di avere cura per le persone, elemento che ha un ruolo centrale nella catena del valore del brand.

Anche Chiara Ferragni, appassionata di caffè di qualità e fan di Nespresso, offre il suo punto di vista sull’importanza di fare la differenza, supportando la propria comunità di appartenenza. Un impegno portato avanti attraverso le sue raccolte fondi, le sue idee rivoluzionarie e il suo sostegno alla questione dell’empowerment femminile.

