L'influencer da 23,5 milioni di follower annuncia il suo incarico di global ambassador del brand

Bulgari continua ad allargarsi. Dopo il recente ingresso di Elodie, la masion luxury di gioielleria annuncia l’arrivo di Chiara Ferragni in qualità di nuovo global ambassador del brand.

A darne notizia la stessa imprenditrice su Instragram: “Sono così felice di annunciare che sono il nuovo Global Ambassador di Bulgari. Sono davvero orgogliosa di entrare a far parte della Bulgari family perché ho un legame forte non solo con il brand, ma anche con Jean-Christophe Babin e Lucia Silvestri”. Il primo è CEO del gruppo, la seconda creative director del brand, che dal 2012 fa parte del gruppo francese LVMH.

Dopo l’ingresso nel Cda di Tod’s, Chiara Ferragni entra anche nel team della casa di alta gioielleria. “L’heritage di Bulgari è legato a un’estetica e un’attitudine audace ed esuberante e a un design italiano famoso nel mondo, tutti valori che condividiamo da sempre. Questo è il motivo per cui stiamo facendo squadra, impegnandoci anche a generare un impatto positivo attraverso le attività che svilupperemo insieme”, commenta dai social Ferragni, che ha da poco compiuto 34 anni.

Nella campagna scattata da Giulio Rustichelli, Chiara Ferragni posa indossando una serie di icone della gioielleria di Bulgari, tra cui alcuni pezzi delle collezioni B.Zero1, Serpenti e Serpenti Viper, ma anche una collana della linea di alta gioielleria Monete.

Chiara Ferragni alleata delle aziende

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Chiara Ferragni nella Bulgari family come nuova global ambassador” dichiara Babin. “Penso che Chiara incarni alla perfezione lo spirito più autentico della nostra azienda, radicata in valori altamente positivi, tra cui gioia, creatività, bellezza, magnificenza e qualità, ma anche grazia e generosità. Nel suo nuovo ruolo, Chiara Ferragni sarà un incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani. È inoltre per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo del fashion e del luxury”.

