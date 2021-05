La cantante si spegneva a 47 anni nella sua casa di Cardano al Campo

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Bertè, è morta nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 12 maggio 1995. È stata trovata due giorni dopo. Aveva appena 47 anni. È considerata una delle più belle voci della canzone italiana. A 15 anni esce il primo singolo (‘I miei baci non puoi scordare). A Roma, con la sorella Loredana Bertè e l’amico Renato Fiacchini (non ancora diventato Renato Zero), forma un trio davvero promettente. Nel 1971 pubblica l’album ‘Oltre la collina’. E’ il primo di sedici dischi di successo. Tra i suoi brani simbolo spicca ‘E non finisce mica il cielo’ (1982), scritto dal cantautore genovese e allora compagno di Mia, Ivano Fossati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata