Presenti anche il sindaco di Milano Sala e il governatore Fontana

(LaPresse) La Scala riapre al pubblico dopo le chiusure dell’ottobre 2020 a seguito delle restrizione sanitarie imposte per l’emergenza Covid. Una data simbolica che coincide con il settantacinquesimo anniversario dalla ricostruzione dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. All’evento hanno partecipato la senatrice a vita Liliana Segre, il sindaco Beppe Sala, il presidente e la vicepresidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Letizia Moratti, il sovrintendente del teatro Dominique Meyer, e Carlo Smuraglia partigiano ed ex dirigente politico. “E’ bellissimo ritornare – ha detto Segre – E’ un simbolo di rinascita, ed è anche l’anniversario di Toscanini e io c’ero”. “Il peggio sarebbe partire e poi dover richiudere, speriamo sia un test virtuoso per tutti noi” ha aggiunto il sindaco Sala.

