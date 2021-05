Adele

La popstar britannica ha festeggiato i suoi 33 anni con una serie di foto inedite

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MICHAEL ASHTON (@michaelashton)

Una serie di scatti che la ritraggono giovane e spensierata. Adele ha voluto festeggiare così i suoi 33 anni, condividendo 12 foto che raccontano diversi momenti della sua vita e della sua amicizia con Michael Ashton, suo make-up artist di fiducia. E’ stato proprio lui a postarle sulla propria pagina Instagram, donando ai fan della popstar britannica 12 istantanee inedite.

Nelle immagini Adele gioca e scherza con la fotocamera, si fa truccare e si mette in posa ostentando anche un broncio che in realtà è solo un modo per scherzare con il suo grande amico. Altre foto mostrano la coppia durante una cena a lume di candela, altre ancora immortalano Adele e Michael impegnati in alcuni selfie.

Il make-up artis ha intitolato gli scatti “Buon compleanno”. Aggiungendo poi: “Trucco, ricordi e momenti magici”. Magici proprio come quello che Adele sta vivendo in questo periodo grazie a un nuovo amore.

A rivelarlo è una fonte a lei molto vicina. Di questa persona non si sa ancora il nome, sarebbe comunque una persona lontana dal mondo della musica e dello spettacolo. Un uomo a quanto pare conosciuto quando la futura diva e la sua nuova fiamma andavano ancora a scuola.

La nuova vita di Adele

La fonte assicura che la cantante non abbia mai nascosto di volere altri figli, un desiderio questo condiviso dal nuovo compagno. “La loro storia d’amore è venuta fuori dal nulla mentre Adele era tornata a casa a Londra l’anno scorso, quando le restrizioni causate dal Covid si erano allentate. La loro amicizia ha preso una svolta inaspettata dopo una serata con altri amici comuni, quando entrambi si sono resi conto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Dato che c’erano già le basi di un’amicizia, le cose sono progredite rapidamente e ora sono entrambi felici” racconta il misterioso informatore.

Dal suo esordio, avvenuto nel 2008 con l’album ’19’, Adele ha collezionato successi incredibili. Nel 2015 è diventata la prima artista a vendere oltre 3 milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti. Ha vinto un Oscar per la migliore canzone con ‘Skyfall’, incisa per l’omonimo film di 007, mentre nel 2017 ha vinto 5 Grammy Awards, uno per ciascuna categoria per la quale era nominata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata