L'enorme successo con uno spot e una canzone ('Each Time You Break My Heart') e poi il ritiro a vita privata

Nick Kamen è morto all’età di 59 anni per un tumore. A darne conferma l’amico Boy George in un post su Instagram, dove lo ha definito “l’uomo più bello e dolce”.

Nato in Inghilterra, nell’Essex, Nick Kamen (all’anagrafe Ivor Neville Kamen) deve l’esplosione della sua fama a uno spot dei jeans Levi’s, girato nel 1985. Con un look anni ’50 alla Elvis Presley Nick (allora 23enne) si spoglia in una lavanderia a gettoni rimanendo in boxer in attesa che i suoi jeans siano lavati, mentre in sottofondo si sente ‘I Heard it Through the Grapevine’, nella versione di Marvin Gaye. 30 secondi che hanno reso Kamen un sex symbol, idolo delle teenager di mezzo mondo.

Nick Kamen e la collaborazione con Madonna

Lo spot attira anche una fan speciale: Madonna. La cantante, già star affermata, nota il giovane modello e musicista e gli cuce addosso la canzone ‘Each Time You Break My Heart’, pubblicata nel 1986. Un successo mondiale. Seguono 4 album, sempre sotto l’ala protettiva di Madonna. Il più grande successo in Italia è ‘Tell me’ (1988), l’ultimo ‘Whatever, whenever’, nel 1992. Poi il silenzio.

Pittura e canzoni tra amici nei pub

Chiusa la carriera musicale, Nick Kamen si ritira a Londra, dedicandosi in particolare alla pittura, arte appresa dal fratello Barry, noto artista contemporaneo. La musica rimane un passatempo da condividere con pochi amici, suonando in piccoli pub.

Fidanzate famose, ma niente moglie

Durante gli anni della fama internazionale, il cantante ha avuto storie con le modelle Tatjana Patitz e Talisa Soto e una relazione più lunga con l’attrice Amanda de Cadenet, ma non risulta si sia mai sposato.

La malattia

Nel 2018, dopo anni si silenzio pubblico, Nick Kamen annuncia di essere in cura per un tumore. La malattia che oggi lo ha portato alla morte.

