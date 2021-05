Mehmet Günsür in La Compagnia del Cigno. Foto di Instagram

Turco, ex barista, ora star del cinema internazionale, sposato con una regista romana. Tutti pazzi per il Teoman Kayà della fiction Rai

Mehmet Günsür, nato a Istanbul nel 1975, è uno degli attori turchi più conosciuti in Italia insieme a Can Yaman. Notato dal regista suo connazionale Ferzan Ozpetek a fine anni Novanta, ha esordito nel cinema con la pellicola ‘Il bagno turco’, in cui interpretava la parte di Mehmet e recitava accanto ad Alessandro Gassmann. È proprio grazie a questo film che l’attore ha vinto il premio come Miglior Nuovo Attore all’Ankara International Film Festival, contribuendo a far cadere certi tabù sull’omosessualità nel suo Paese d’origine.

E ora Mehmet Günsür è amatissimo anche dal pubblico italiano perché è tra i protagonisti della seconda stagione di ‘La compagnia del Cigno’, fiction Rai di successo diretta da Ivan Cotroneo che racconta la storia di gruppo di sette ragazzi che frequenta il Conservatorio dedicato a Giuseppe Verdi (che era soprannominato il ‘Cigno di Busseto’).

Per Mehmet Günsür, questo, non è il primo impegno sul piccolo schermo: infatti, dopo diversi successi al cinema (tra cui ‘L’Italiano’ di Ennio De Dominicis e ‘Rosso Istanbul’ sempre per la regia di Ferzan Ozpetek) ha preso parte, nel corso degli ultimi anni, a varie serie tv in Italia tra cui, ‘Don Matteo’. E ora, appunto, anche a ‘La compagnia del Cigno’.

Il personaggio ne ‘La compagnia del cigno’

L’arrivo di Mehmet Günsür, che interpreta il personaggio di Teoman Kayà, va a scombinare gli equilibri. Ex allievo del Conservatorio Verdi di Milano e ‘amico’ di vecchia data del prof. Luca Marioni (l’inflessibile maestro che guida i sette ragazzi, soprannominato ‘il bastardo’ per il suo rigore), Teoman Kayà, maestro ‘cattivo’ antagonista di Marioni, nasconde dei segreti.

Un che di misterioso accompagna il suo arrivo e a farne le spese potrebbero essere sia il maestro Marioni, con la moglie Irene (Anna Valle), sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri, forse perché si consumi una vendetta antica.

Mehmet Günsür: l’ex barista sposato con Katerina Mongio

Prima di approdare sullo schermo, Mehmet Günsür ha lavorato come modello e ancora prima come barista nella sua città natale, Istanbul, dove si è diplomato al liceo italiano, iscrivendosi poi alla facoltà di comunicazione dell’Università di Marmara. Risale all’età di 7 anni la sua prima esperienza davanti a una telecamera quando viene reclutato per girare uno spot pubblicitario.

Mehmet è sposato con la regista romana Katerina Mongio, incontrata quando lei cercava un protagonista per un suo lungometraggio che, in seguito, non è stato realizzato, ma indubbiamente ha portato, tra i due, alla nascita di un grande amore che dura ormai da 17 anni. Dalla loro relazione sono nati tre figli.

