Chiara Ferragni testimonial di molti marchi di moda e beauty

La coppia protagonista di un docureality sulla loro vita. Un po' Kardashian, un po' Sandra e Raimondo

Chiara Ferragni e Fedez saranno protagonisti di una serie tv sulla loro vita: un progetto annunciato varie volte, ma mai confermato. Sembra però che entro la fine del 2022 i Ferragnez andranno in onda su Amazon Prime Video.

Chiara Ferragni, Fedez, i figli e il cane: tutti in scena?

Con Chiara e Fedez ci si aspettano comparsate dei figli Leone, spesso protagonista delle stories su Instagram della coppia, e Vittoria, nata un mese fa, oltre che di Matilda il bulldog francese di casa (che ha già un suo profilo Instagram privato, qui).

Gli eredi di Sandra e Raimondo

Il programma di riferimento potrebbe essere ‘Al passo con i Kardashian’, docuserie di enorme successo che dal 2007 al 2021 ha raccontato le vicende di casa Kardashian (ultima notizia, non registrata nella serie, il divorizo di Kim e e Kanye West). Ma visti i video che regolarmente postano Chiara e Fedez, non può non venire in mente anche un’altra coppia del mondo della televisione: Sandra e Raimondo. Ci si aspetta qualcosa che si ispiri ai due format: spontaneità senza filtro della serie americana e ironia di coppia di quella italiana (che però recitava con un copione scritto).

