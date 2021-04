L’attore diventato famoso nel mondo con “il vagabondo” Charlot

Ha scritto la storia del cinema, è stato uno dei più creativi protagonisti del muto, capace di ricevere l’Oscar “retroattivo” per il film “Luci della ribalta”. Charlie Chaplin nasce il 16 aprile 1889 e crea Charlot, “il vagabondo”, maldestro e buono, povero e con buone maniere. Giacca stretta e pantaloni larghi, bombetta in testa e bastone in mano: il personaggio che ha conquistato il mondo intero.

