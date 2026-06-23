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martedì 23 giugno 2026

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Maturità 2026, al via gli orali con la riforma e il divieto di “scena muta”

LaPresse
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Al via oggi gli orali della maturità 2026. Davanti alle commissioni gli studenti affrontano la nuova prova prevista dalla riforma che ha ridisegnato l’assetto completo degli esami, riducendo a quattro le materie d’esame, centrando la valutazione sull’aspetto personale dei ragazzi e il loro livello di maturità e introducendo il contestato divieto di “scena muta”: vietato per i ragazzi non sostenere l’esame orale avendo già raggiunto con lo scritto e il Pcto i 60 crediti sufficienti per la promozione.

All’uscita del liceo Tasso di Roma, i primi studenti che hanno sostenuto l’orale sono felici, si portano i fiori, e alzano le braccia in segno di vittoria. Le novità volute dal governo non cambiano le emozioni legate a questo giorno. “Mi sento libera – racconta Manila, studentessa del liceo Tasso – finalmente è finita”, riguardo poi l’esame in sé, chiarisce: “Mi aspettavo più domande sulle materie che portavamo ma il tempo era poco”. “Secondo me si sono concentrati troppo sull’aspetto personale – dice Alessandro, del liceo scientifico Righi – e poco sulle materie”. Riguardo al divieto di “scena muta” invece molti lo condannano, ma non proprio tutti: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole, dovrebbero lasciare la libera di scelta” anche se “è una esperienza irripetibile e andrebbe comunque fatta”.