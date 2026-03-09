Milano Bicocca: due giorni di laboratori, lezioni e orientamento

Cibo sostenibile tra tecnologia e intelligenza artificiale. L’ascolto dell’universo grazie alle onde gravitazionali. Esperimenti sul paesaggio sonoro della città. L’adolescenza nell’epoca della fragilità degli adulti. Sono alcuni dei temi al centro delle lezioni e laboratori aperti proposti dall’Università di Milano-Bicocca in occasione della Giornata Nazionale delle Università, promossa in tutta Italia dalla Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane), per venerdì 20 marzo. Nell’ateneo milanese, la Giornata raddoppia, inizia già giovedì 19 marzo e si intitola ‘L’Università siamo tutti. Anche tu’: una due giorni dedicata, da un lato, a raccontare e vivere la comunità accademica come bene comune e spazio condiviso, aperto a tutti, dall’altro lato, a presentare i corsi di laurea magistrali dell’ateneo. Laboratori, workshop, lezioni aperte e stand interattivi per far conoscere i segreti della ricerca e della didattica di Milano-Bicocca. Ad arricchire il programma, un evento pubblico dedicato alle residenze di Milano-Bicocca e l’avvio di tavoli tematici per la costruzione di un Manifesto per definire il ruolo dell’ateneo nella vita culturale e sociale del territorio. Il panel di eventi si articola così in due programmi, integrando l’iniziativa nazionale intitolata ‘Università Svelate’ (‘L’Università si svela’) con la giornata di orientamento alle lauree di secondo livello (‘L’Università si sceglie’).

Venerdì 20 marzo il Campus di Milano-Bicocca si apre alla cittadinanza e si lascia scoprire per la Giornata Nazionale delle Università (“Università Svelate”): un’occasione unica per entrare nei 14 dipartimenti dell’ateneo, partecipare a laboratori, vivere esperienze interattive e prendere parte a dialoghi aperti con docenti, ricercatori e studenti. Si apre con i saluti istituzionali del rettore Marco Emilio Orlandi e della prorettrice alla Quarta missione e Public engagement Laura Parolin (ore 9, Edificio U6 Agorà, Aula 4 Martini, piano -1). Nella Galleria espositiva (Edificio U6 “Agorà, piano terra) si svolgeranno a partire dalle 9.30 stand e laboratori interattivi dei dipartimenti di Milano-Bicocca, come quelli dedicati al multilinguismo o alla scienza che migliora la vita, al ruolo delle Big Tech o ai percorsi di studio per gli studenti nelle carceri. Dal mattino si susseguiranno alcune lezioni aperte al pubblico, come ‘Non ci resta che internet: essere adolescenti nell’epoca della fragilità degli adulti’ con Matteo Lancini; ‘La natura interattiva della biodiversità. Storie di simbiosi e cooperazione” con Maurizio Casiraghi; ‘Ascoltare l‘universo con le onde gravitazionali’ con Alberto Sesana (Edificio U6 ‘Agorà’, aula 07). Infine, dalle 10, saranno avviai sette tavoli tematici per la costruzione di un ‘Manifesto Bicocca per la conoscenza condivisa’: sette gruppi di lavoro composti da studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, realtà del terzo settore, istituzioni e altre realtà del territorio, avanzeranno proposte per creare un documento che definirà come l’ateneo possa contribuire alla vita culturale e sociale del territorio.

Ad anticipare la Giornata, giovedì 19 marzo, ‘Residenze svelate’, un evento pubblico che intreccia fotografia, mappatura e arte partecipata per raccontare e immaginare insieme i luoghi dell’abitare, nello specifico le residenze dell’Università di Milano-Bicocca. Si terrà tra le 18 e le 19.30, presso la Residenza U42 (via Gerolamo Forni 71, Milano) dove sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Vita in Bicocca. Storia dei protagonisti’. Tutte le attività cui poter partecipare si trovano a questo link. Giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo, dalle 14.30 alle 17.30, in diverse aule dell’edificio U6 Agorà dell’Università di Milano-Bicocca (piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) si possono seguire gli incontri di presentazione dei corsi di laurea magistrale dell’ateneo, di area economica, statistica, medica e scientifica (giovedì 19 marzo) e di area sociologica, psicologica, umanistica e giuridica (venerdì 20 marzo). Due giornate organizzate dal Servizio Orientamento Studenti, che offrono la possibilità ai partecipanti di confrontarsi faccia a faccia con docenti, tutor ed ex studenti che hanno già intrapreso uno dei corsi, approfondirne i programmi nel dettaglio e chiarire ogni dubbio su requisiti e modalità di ammissione.