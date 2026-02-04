Uninettuno e il Doral College di Miami annunciano il programma di Double Degree Italia-Usa

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno e il Doral College di Miami hanno annunciato presso l’Istituto Italiano di Cultura il lancio del programma di Doppia Laurea Italia-Usa, una partnership accademica internazionale che amplia le opportunità di apprendimento globale per gli studenti negli Stati Uniti e in Europa.

Il progetto, siglato dal Rettore di Uninettuno Maria Amata Garito e dal Managing Director del Doral College Antonio Roca, unisce la Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale di Uninettuno e la Laurea Triennale in Economia Aziendale del Doral College consentendo agli studenti di conseguire un doppio titolo di studio, accreditato sia negli Stati Uniti che in Italia, attraverso un percorso accademico integrato.

Utilizzando le tecnologie e il modello psicopedagogico dell’Università Uninettuno, il programma di Doppia Laurea in Economia e Gestione Aziendale permetterà sia agli studenti iscritti all’Ateneo italiano che a quelli del Doral College di accedervi da tutto il mondo e ottenere due titoli di studio senza doversi trasferire negli Stati Uniti o in Italia.

“Questa collaborazione” spiega Garito, “rafforza una visione di università che Uninettuno porta avanti da oltre trent’anni: l’idea che, nella società digitale e interconnessa, l’università non possa più essere un’istituzione chiusa entro confini geografici, ma debba costituirsi come parte di una rete globale di saperi. La collaborazione con Doral College” precisa Garito “va esattamente in questa direzione: dimostra che è possibile costruire programmi comuni, condividere curricula e favorire la mobilità di studenti e docenti anche in forma virtuale, senza perdere identità e qualità accademica. In un contesto globale sempre più interconnesso ma anche frammentato, questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di alleanza per la conoscenza, capace di formare cittadini globali, in grado di comprendere la complessità del mondo contemporaneo, rispettare le differenze culturali e utilizzare in modo consapevole le nuove tecnologie”.

È importante sottolineare come, nel solco della storica missione di Uninettuno di favorire una reale democratizzazione dell’accesso al sapere, il programma Dual Degree ha una significativa convenienza economica, tasse di iscrizione estremamente contenute, il che renderà possibile l’immatricolazione a una platea di studenti molto più vasta ed eterogenea di quella che può oggi permettersi l’iscrizione ai college americani.

“Viviamo in un contesto globale caratterizzato da interdipendenze economiche e culturali, trasformazioni tecnologiche rapide e nuove tensioni geopolitiche” continua Garito . “Formare studenti che crescono all’interno di due sistemi universitari diversi significa offrire loro non solo competenze e conoscenze di diversi settori disciplinari, ma anche la capacità di confrontare modelli, culture e approcci metodologici differenti. Questi studenti avranno gli strumenti per sviluppare una mentalità aperta, analitica e pragmatica, fondamentale per interpretare la complessità del mondo contemporaneo e per entrare nel mercato del lavoro con una reale consapevolezza internazionale. Il doppio titolo non è solo un valore formale: è un’esperienza formativa che prepara cittadini globali e professionisti capaci di operare in contesti multiculturali e competitivi”.

Per l’Università Uninettuno, questo progetto rappresenta un passo naturale nel suo percorso di internazionalizzazione e innovazione accademica, un laboratorio sperimentale che consentirà di sviluppare nuovi modelli di cooperazione internazionale basati sulla didattica digitale e sulla condivisione di standard di qualità. L’Ateneo lavora da oltre trent’anni sulla ricerca nell’ambito della didattica digitale e oggi opera già in una dimensione globale, con studenti provenienti da 170 Paesi e accordi accademici con Università di oltre 100 Paesi del mondo.

Uninettuno intende utilizzare il Dual Degree siglato con il Doral College come modello per sviluppare nuove collaborazioni accademiche, estendere l’offerta a ulteriori ambiti disciplinari e collaborazioni internazionali, rafforzando il proprio ruolo di hub globale dell’istruzione superiore online.

“La nostra visione” conclude Garito “è quella di un’Università capace di costruire ponti stabili tra sistemi educativi diversi, mantenendo sempre al centro lo studente e il valore pubblico dell’istruzione. È in questo senso che UNINETTUNO interpreta l’università del XXI secolo: non come un luogo chiuso, ma come parte attiva di una rete internazionale capace di produrre conoscenza, promuovere il dialogo tra le culture e contribuire allo sviluppo umano”. I dettagli ufficiali del programma sono disponibili sui siti web di entrambe le università.