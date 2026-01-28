Scuola, prof denuncia un sondaggio di Azione Studentesca: “Schedano docenti di sinistra”

Sondaggi promossi da Azione studentesca sarebbero stati condotti in diverse scuole per individuare professori di sinistra. E’ quanto denuncia un docente in un video pubblicato sui social. “Il gruppo di Azione Studentesca legato a Gioventù Nazionale – costola di Fratelli d’Italia – ha diffuso volantini davanti a diverse scuole con un QR Code che indirizza a un sondaggio da compilare”, afferma nel filmato diffuso sui social – e riportato da alcuni quotidiani – Giorgio Peloso Zantaforni, professore di lettere in un liceo, che ha denunciato quanto accaduto in alcuni istituti italiani.

Il prof nel video: “Schedatemi pure”

“In questo QR Code – continua il professore – viene espressamente chiesto agli studenti di segnalare i professori di sinistra della propria scuola. È successo a Cuneo, ad Alba, a Palermo e adesso anche a Pordenone. Attraverso questo form, i docenti colpevoli di essere appunto di sinistra vengono trattati come moderni hostess pubblici, con l’obiettivo di stilare un report nazionale – come riporta il volantino – che nel solco della metafora storica potremmo definire come una moderna lista di proscrizione. Non un’indagine imparziale sulla politicizzazione degli insegnanti, considerando che viene esplicitamente chiesto se essi sono di sinistra. Probabilmente fa più paura l’antifascismo insegnato piuttosto che il fascismo mai davvero disimparato. E allora vorrei rendere più facile il lavoro ai signori di Azione Studentesca. Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono un insegnante di liceo e sono di sinistra. Schedatemi pure. L’unico mezzo che abbiamo per opporci a questa preoccupante deriva autoritaria è la resistenza. E uno dei modi per farla è mettere il proprio pensiero, la propria faccia, il proprio corpo, a servizio del dissenso come pratica civile. E della memoria storica come argine contro ogni tentazione di disciplinamento ideologico”, conclude.

Schlein: “Liste proscrizione prof è da regime, Meloni intervenga”

“Le liste di proscrizione non si adattano bene alle democrazie liberali ma ai regimi. L’iniziativa viene da una organizzazione vicina alla presidente Meloni e quindi chiedo alla presidente Meloni di far ritirare questa iniziativa contro gli insegnanti di sinistra”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, risponde a chi le chiede dell’iniziativa di Azione Studentesca in alcune scuole. “Questo tipo di iniziative cercano di additare un nemico, ma inevitabilmente si devono anche assumere la responsabilità dell’esporre quelle persone a dei rischi di qualunque tipo. E’ un’iniziativa che va assolutamente contrastata e ritirata, tanto più se viene da un’organizzazione vicina alla presidente del Consiglio”, ha aggiunto.