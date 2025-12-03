Eduscopio 2025, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici d’Italia

È online Eduscopio 2025, il report che svela quali sono i licei e gli istituti tecnici migliori d’Italia. Lo studio – realizzato dal gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli e coordinato da Martino Bernardi – ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati di 8.150 scuole in tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) e sulla base di questi propone “informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro”, si legge nel comunicato. Il miglior istituto del Paese è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova. Questa scuola, scientifico delle scienze applicate con l’informatica al posto del latino, quest’anno ha raggiunto il punteggio più alto: 94.45 su 100.

A determinare il risultato è l’indice FGA che “mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”. Conta anche la percentuale degli studenti che hanno raggiunto senza bocciature il diploma, e quindi in cinque anni. A brillare quest’anno è soprattutto l’indirizzo scientifico, a discapito di quello classico. Nel confronto tra grandi centri urbani, invece, Roma batte Milano (almeno per quanto riguarda i licei).

Nella nuova edizione di Eduscopio, inoltre, vengono valutati anche 2.112 studenti che si sono diplomati seguendo un percorso quadriennale – sperimentazione voluta dalla ministra Fedeli nel 2017 e avviata nell’anno scolastico 2018-19.

Eduscopio 2025: i dati nelle principali città

Vediamo insieme i migliori licei e istituti tecnici nelle principali città italiane:

Milano

Liceo scientifico: Alessandro Volta 87.26

Liceo classico: Giovanni Berchet 77.86

Liceo linguistico: Civico Manzoni 73.76

Liceo artistico: Sacro Cuore 73.1

Roma

Liceo scientifico: Augusto Righi 89.01

Liceo classico: Ennio Quirino Visconti 82.36

Liceo linguistico: Renzo Levi – Comunità ebraica 73.31

Liceo artistico: Sant’Orsola 68.39

Napoli

Liceo scientifico: Convitto Vittorio Emanuele II 88.44

Liceo classico: Convitto Vittorio Emanuele II 81.38

Liceo linguistico: Piero Calamandrei 68.07

Liceo artistico: Suore Orsola Benincasa 69.48

Firenze

Liceo scientifico: Niccolò Macchiavelli 92.48

Liceo classico: Galileo 76.13

Liceo linguistico: Niccolò Macchiavelli 72.32

Liceo artistico: IS Alberti – Dante 52.62

Torino

Liceo scientifico: Curie (Grugliasco) 83.89

Liceo classico: Camillo Benso di Cavour 81.46

Liceo linguistico: Altiero Spinelli 75.61

Liceo artistico: Renato Cottini 52.55

Bologna

Liceo scientifico: Niccolò Copernico 83.65

Liceo classico: Luigi Galvani 73.65

Liceo linguistico: Niccolò Copernico 70.1

Liceo artistico: Francesco Arcangeli 57.26

Palermo